Economia Maioria dos brasileiros tem cinco ou mais cartões de crédito

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dos 3,7 mil entrevistados pelo Serasa, apenas 9% diz ter só um cartão. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma pesquisa realizada pelo Serasa apontou que a maioria dos brasileiros têm cinco cartões de crédito ou mais. Dos 3,7 mil entrevistados, apenas 9% diz ter só um cartão. A maior parte dos gastos é comprometida com alimentação e supermercado e na escala de importância, o pagamento de boletos com cartão de crédito representa o menor percentual em todos os recortes.

O levantamento online foi realizado com o objetivo de entender melhor os hábitos de consumo em relação ao uso do cartão de crédito. Na região Norte, 38% dos entrevistados disse ter mais de 5 cartões. As entrevistas foram realizadas entre 18 e 20 de abril.

Segundo um balanço divulgado no último dia 10 pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), foram movimentados R$ 478,5 bilhões em pagamentos com cartões de crédito nos três primeiros meses do ano. Os dados apontam um aumento de 42,4% nos pagamentos com cartões de crédito em comparação com o mesmo período de 2021.

Já os cartões de débito foram responsáveis por R$ 235,4 bilhões em pagamentos no primeiro trimestre, o que representa um aumento de 15,2% em relação ao mesmo período do ano passado. As transações com cartões pré-pagos somaram R$ 44,6 bilhões de janeiro a março, alta de 148,4% em comparação com o primeiro trimestre de 2021.

A Abecs atribui o aumento do uso do cartão à expansão do comércio online e ao controle da disseminação de covid. Em comparação ao primeiro trimestre de 2021, as compras pela internet tiveram alta de 35,2%, totalizando R$ 162,4 bilhões. Desse total, R$ 157,9 bilhões foram no cartão de crédito.

Apesar do crescimento, a pesquisa também diz que a inadimplência dos usuários de cartão de crédito chegou a 5,8% em fevereiro.

Dicas

Saber como usar cartão de crédito é essencial para garantir a eficiência do seu planejamento financeiro pessoal, evitando dívidas em seu nome e possíveis cobranças por parte da operadora do cartão.

Pensando nisso, elaboramos 10 dicas de como usar o cartão de crédito com prudência:

1. Estabeleça um teto para compras

Para não se descontrolar e gastar demais, estabeleça um limite. A recomendação é levantar seus rendimentos e determinar uma quantia máxima para gastar mensalmente.

2. Entenda as taxas de juros

Elas nada mais são do que o valor cobrado pelo empréstimo do dinheiro via crédito. O problema é que, nessa modalidade, a remuneração cobrada pelo crédito é uma das mais elevadas do mercado.

3. Lembre de quitar a fatura

Não esqueça a data de vencimento. Você pode configurar lembretes no seu celular para lembrar o pagamento mensal da fatura. Além disso, escolha uma data que seja compatível com o dia do recebimento do seu salário.

4. Leia a fatura do seu cartão

A fatura apresenta registros sobre as compras feitas no período, para ficar de olho, pois existe a possibilidade de identificar valores que não foram aplicados corretamente, estornos que não foram realizados, ou transações fraudulentas.

5. Tenha cuidado com compras desnecessárias e por impulso

Pode ser difícil controlar o impulso ao entrar em uma loja ou receber uma oferta imperdível, especialmente quando a palavra “promoção” aparece na campanha. Logo, antes de sair gastando com o que surge pela frente, pondere se realmente precisa desses produtos ou serviços.

6. Tenha atenção aos parcelamentos

Sempre que possível, compre à vista. Quando existe a possibilidade de parcelamento, ficamos envolvidos sem notar o risco dessa decisão, pois compromete não só a renda, mas também o limite do cartão correspondente aos meses parcelados. E isso pode gerar uma bola de neve, pois as parcelas podem acumular com outras contas.

7. Conheça e negocie as taxas cobradas

Antes de escolher um cartão, analise todas as possibilidades e se informe sobre os custos embutidos. E mais, sempre faça pesquisas e compare cartões para entender qual cartão é ideal para o seu perfil de gastos.

8. Compre online apenas de sites seguros

Sites não confiáveis podem enganar as pessoas e furtar dados do cartão. Para evitar esse problema, investigue a loja virtual de ponta a ponta. Levante detalhes como CNPJ, Razão Social, e-mail e telefone para contato, endereço da sede da empresa, ícone de cadeado na barra do navegador e reputação da loja no Reclame Aqui.

9. Evite ter muitos cartões de crédito

Ter uma coleção de cartões pode dificultar o controle das contas. Fica complicado acompanhar todos os prazos e faturas. Existirão muitos pagamentos a serem feitos, além de isso gerar confusão sobre qual cartão tem limite disponível.

10. Denuncie cobranças indevidas

Estabeleça contato com a marca emissora do cartão se identificar compras indevidas, independentemente do valor gasto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia