A maior parte dos formandos em licenciaturas no Brasil não cumpre a carga horária mínima exigida no estágio obrigatório. Além disso, cerca de um a cada dez futuros professores sequer fez o estágio. Os dados são do último Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) e foram compilados pela ONG Todos pela Educação.

O estágio obrigatório é um período em que os estudantes de licenciatura acompanham a rotina escolar, sempre supervisionados por professores. A intenção é que eles tenham contato com as escolas e se preparem para o trabalho como docentes. De acordo com resolução do CNE (Conselho Nacional de Educação), esse estágio deve ter a duração de pelo menos 400 horas.

Os dados do Enade, no entanto, mostram que a regra, na prática, não está sendo cumprida. O Enade é um exame realizado por estudantes que estão concluindo os cursos de graduação. A cada ano, o exame avalia um conjunto diferente de cursos. Em 2021, foi a vez das licenciaturas. Além de realizar as provas, os alunos respondem a um questionário sobre a formação. As perguntas sobre o estágio fazem parte desse questionário.

Cerca de 55% dos concluintes em licenciaturas, o equivalente a 165 mil estudantes, disseram que cumpriram menos de 300 horas de estágio. Outros 11,82%, o equivalente a 35,5 mil alunos, afirmaram que sequer fizeram o estágio. Os dados mostram ainda que 19,49% (58,5 mil) cumpriram entre 301 e 400 horas e apenas 13,71% (41,2 mil) fizeram estágios de mais de 400 horas.

“O estágio permite essa conexão da teoria com a prática. Tudo o que se aprende na teoria, se vê aplicações práticas na escola”, disse o gerente de Políticas Educacionais da ONG Todos Pela Educação, Ivan Gontijo.

“É importante que os estudantes conheçam a dinâmica da escola, os papéis e as responsabilidades de cada um dos atores da equipe escolar. Nesse período, vão entender como é a organização do espaço e como é o trabalho ali. O estágio tem caráter de observação e progressivamente vai permitindo participar mais, acompanhar professores nas avaliações e atividades. Por isso, a carga horária é grande”, prosseguiu.

Gontijo ressaltou que aqueles que se formaram em 2021 foram impactados pela pandemia de coronavírus, que levou ao fechamento das escolas por pelo menos um ano. Apesar disso, os dados do Enade mostram que, mesmo antes, o estágio não era totalmente cumprido. Em 2014 e em 2017, anos em que as licenciaturas foram avaliadas, cerca de 3%, ou mais de 7 mil estudantes em ambos os anos, declararam que não fizeram o estágio. Também em ambos os anos, cerca de 60% dos estudantes disseram que não cumpriram a carga horária mínima, fazendo 300 horas ou menos de estágio obrigatório.

Para receber o diploma, os estudantes precisam cumprir o estágio. Segundo Gontijo, as altas porcentagens de estudantes que declararam que não concluíram os estágios pode ocorrer porque muitos acabam conseguindo documentos afirmando que fizeram as práticas ou mesmo realizaram o estágio de forma não estruturada, o que dá uma sensação de que não o cumpriram.

“Isso chama atenção nesses dados porque, em tese, é obrigatório cumprir as horas de estágio, então, para conseguir esse diploma, eles precisaram apresentar algo, mas não têm a percepção de que fizeram o estágio”, declarou.