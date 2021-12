Alguns estados não atualizaram os dados neste domingo: Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins ainda apresentam as informações do dia 9 deste mês. Mato Grosso, Distrito Federal e Roraima têm dados do dia 17 e Paraíba, do dia 18.

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid estão São Paulo (155.007), Rio de Janeiro (36.358) e Minas Gerais (56.567).

As informações estão na atualização diária do Ministério da Saúde deste domingo (19). O balanço consolida informações sobre casos e mortes enviadas pelas secretarias estaduais de Saúde.

No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde registrou a morte de quatro pessoas em decorrência de complicações do coronavírus e 132 novas infecções neste domingo. Com estes números, o Estado chega ao total de 36.358 mortes por coronavírus e 1.499.745 casos confirmados da doença.

Do total de pessoas contaminadas no Estado gaúcho, já se recuperaram da doença 1.462.593 (98% dos casos). Outras 693 (0%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 55,3% ( 1.769 pacientes em 3.200 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 8% de 1.499.745 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 114.233 pessoas no Rio Grande do Sul.

Leitos no Pará

No sábado, o Pará contabilizou mais 138 casos de covid e uma morte. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), desde março de 2020, são 620.261 pessoas diagnosticadas com a doença, sendo que 17.035 morreram.