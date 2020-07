Saúde Mais 12 mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul; total chega a 727

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







SES incluiu 349 casos confirmados, chegando a 31.955 infectados. Foto: SES/Reprodução SES incluiu 349 casos confirmados, chegando a 31.955 infectados. (Foto: Reprodução/SES) Foto: SES/Reprodução

O Rio Grande do Sul chegou a 727 mortes por coronavírus neste domingo (5), com a confirmação de 12 óbitos pela Secretaria Estadual de Saúde.

As vítimas da pandemia são de Canoas (mulher, 52), Cruz Alta (homem, 52), Estância Velha (homem, 74), Palmeira das Missões (homem, 88) e Passo Fundo (homem, 50). De Porto Alegre há quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres. Em Santa Maria, a paciente era uma mulher de 68 anos; de Santo Antônio da Patrulha, outra mulher (66) morreu em decorrência da doença. Já Sapucaia do Sul registrou a morte de um jovem de 23 anos.

Já quanto aos casos confirmados de coronavírus, o Estado chega a 31.955, com 349 novos infectados. A doença já está em 84% dos municípios.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 349 novos casos da #COVID19. Foram confirmados mais 12 óbitos de pessoas com o #coronavirus. Total de casos confirmados: 31.955

Óbitos: 727 O número estimado recuperados é de 26.358 (82% dos casos).https://t.co/ZxiPeaLhKP pic.twitter.com/NNyVVp8Xp6 — Secretaria da Saúde (@SES_RS) July 5, 2020

Ainda segundo informações do boletim da SES, 82% do total está recuperado, 15% estão em acompanhamento e a taxa de letalidade aparente é de 2,3%. A taxa de ocupação de leitos em todo o estado é de 73,3%.

Distanciamento controlado

O governo do Estado recebeu, nas últimas 36 horas, 37 pedidos de reconsideração nos dados utilizados na nona rodada do Distanciamento Controlado. Municípios e associações regionais tinham até as 6h deste domingo (5) para recorrer do resultado do mapa preliminar divulgado na sexta-feira, em que dez regiões aparecem com bandeira vermelha.

Nesta rodada, municípios ou associações regionais de todas as regiões em bandeira vermelha entraram com recurso.

São 307 municípios em bandeira vermelha, dos quais 177 podem adotar protocolos previstos na bandeira laranja por meio de regulamento próprio. Isso porque se adequam à chamada “Regra 0-0” e não tiveram registro de hospitalização e óbito por coronavírus de morador nos 14 dias anteriores ao levantamento.

Os recursos foram apresentados por meio de formulário on-line disponibilizado pelo Estado no site do Distanciamento Controlado. O endereço recursosdistanciamentocontrolado@saam.rs.gov.br, previamente utilizado para o envio de recursos, está disponível somente para esclarecimento de dúvidas.

A partir de agora, os pedidos serão computados e passarão por análise do Gabinete de Crise na segunda-feira (6). No mesmo dia, à tarde, o governador Eduardo Leite fará o anúncio do mapa final, com as bandeiras que passarão a valer a partir de terça-feira (7).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde