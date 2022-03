Porto Alegre Mais 73 professores são convocados para atuar nas escolas municipais de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

A contratação terá vigência de 365 dias, podendo ser prorrogada uma vez Foto: Giulian Serafim/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre convocou mais 73 professores aprovados em concurso para atuar nas escolas da rede municipal de ensino. A contratação terá vigência de 365 dias, a partir da assinatura do Termo de Admissão por Tempo Determinado, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, caso haja necessidade.

Os candidatos convocados receberão as instruções para admissão pelo e-mail informado no momento da inscrição no concurso, devendo manifestar interesse na contratação temporária.

Caso o candidato não manifeste interesse até o dia mencionado, será substituído e, consequentemente, eliminado do processo seletivo. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Município na sexta-feira (18).

“É uma contratação extremamente significativa, ainda mais neste contexto em que estamos, com carência de alguns profissionais. Ela vai permitir que, gradativamente, possamos normalizar o atendimento a todos os nossos alunos”, explicou a secretária municipal de Educação, Sônia Maria Oliveira da Rosa.

