Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

A unidade do Sine Municipal (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico), em Porto Alegre, tem 561 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em destaque nesta semana 100 vagas para encanador, 85 para auxiliar de escritório e 20 de pedreiro. O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados.

Empresas

O cadastro de vagas pode ser feito de forma totalmente digital. No formulário eletrônico as empresas podem colocar todas as informações necessárias para efetuar o cadastro gratuito e as informações das vagas a serem ofertadas.

O Sine dispõe, mediante agendamento prévio, de um espaço para os empregadores realizarem as entrevistas de seleção com os candidatos, seguindo todos os protocolos determinados pela saúde.

Confira as vagas da semana:

Ajudante de eletricista-10

Ajudante de farmácia-1

Ajudante de obras-10

Almoxarife-10

Armador de estrutura de concreto-20

Assistente de vendas-1

Atendente balconista-10

Auxiliar administrativo-2

Auxiliar de almoxarifado-10

Auxiliar de escritório-85

Auxiliar de limpeza-15

Auxiliar de manutenção predial-2

Auxiliar de marceneiro-1

Auxiliar de pedreiro-10

Auxiliar de técnico de controle de qualidade-1

Azulejista-20

Carpinteiro-20

Copeiro-10

Cozinheiro de restaurante-1

Eletricista-20

Encanador-100

Encarregado de obras-10

Instalador hidráulico-11

Marceneiro-1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral-2

Mecânico de motor a diesel-2

Mestre de obras-5

Mestre de obras civis-1

Montador de estruturas metálicas-100

Montador de móveis de madeira-1

Oficial de manutenção predial-1

Pedreiro-20

Pintor de obras-10

Porteiro-4

Representante comercial autônomo-30

Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares)-2

Supervisor administrativo-1

Torneiro mecânico-1

