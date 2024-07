Brasil Mais da metade dos brasileiros acredita que o País vai melhorar até o fim do ano

13 de julho de 2024

Mais da metade dos brasileiros acredita que o Brasil ficará melhor até o final de 2024, segundo a pesquisa Radar, feita pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e divulgada nessa sexta-feira (12). O otimismo com o desempenho do País foi correspondido por 55% dos entrevistados. Este é o menor índice registrado este ano pela entidade. Nos levantamentos de fevereiro e abril, os valores correspondiam a 57% e 56%, respectivamente.

Enquanto isso, 23% acreditam que o país deve ficar igual e 21% manifestam pessimismo sobre o cenário futuro. Na comparação deste ano com 2023, 46% dos brasileiros acham que o país melhorou, enquanto 31% disseram que consideram igual e 23% avaliam que o Brasil piorou. O levantamento aponta ainda que 73% dos brasileiros avaliam que os preços dos produtos aumentaram ou aumentaram muito em comparação com os últimos seis meses.

A percepção negativa sobre a inflação mostrou elevação ao longo das pesquisas Febraban divulgadas neste ano. Em fevereiro, o número era de 67%, e chegou a 70% em abril. Enquanto isso, só 8% da população acredita que os preços diminuíram. Este é o menor percentual registrado este ano no recorte. Sobre o futuro dos preços, 59% dos brasileiros acreditam que deve haver alta inflacionária nos próximos seis meses. Em abril, eram 57%.

Segundo a pesquisa, 38% dos brasileiros acreditam que estarão menos endividados no final do ano. O número é maior entre jovens de 18 a 24 anos, chegando a 43%. Enquanto isso, 36% da população não vê perspectiva de alteração no endividamento e 23% acham que estarão mais endividados em dezembro de 2024 em comparação com o ano anterior.

