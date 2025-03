Porto Alegre Mais de 1.500 veículos são flagrados acima da velocidade em Porto Alegre no Carnaval

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

A velocidade máxima permitida em Porto Alegre é de 60 km/h. Foto: Divulgação/EPTC/PMPA A velocidade máxima permitida em Porto Alegre é de 60 km/h. (Foto: Divulgação/EPTC/PMPA) Foto: Divulgação/EPTC/PMPA

Entre a sexta (28) e esta quarta-feira (5), até as 12h, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fiscalizou mais de 15 mil veículos em Porto Alegre. As ações fizeram parte da Operação Carnaval. Desses, 1.576 foram flagrados em velocidades acima da máxima permitida, que em Porto Alegre é de 60 km/h.

As maiores velocidades foram observadas na avenida Borges de Medeiros, onde uma moto foi flagrada a 118 km/h; na Salvador França com carros a 115 km/h e 109 km/h; na Ipiranga um carro a 110 km/h e na Sertório uma moto a 109 km/h.

Até este domingo (9), a Operação Radar Portátil acontece nas avenidas Baltazar de Oliveira Garcia, Plínio Kroeff, Dante Ângelo Pilla,Juca Batista, Diário de Notícias, Padre Cacique, Ipiranga, Bento Gonçalves, Salvador França, Borges de Medeiros, Assis Brasil, Dom Pedro II, Severo Dullius,Edvaldo Pereira Paiva, rua Pereira Franco, Ernesto Neugebauer e Nilo Peçanha.

O mapa interativo com os locais de todos os medidores eletrônicos de velocidade (MEV) do tipo portátil (radar), Fixo Redutor (lombada eletrônica) e do tipo Fixo Controlador (pardal) estão disponíveis para consulta no portal EPTC Transparente.

“Reforçamos a importância do respeito às regras de trânsito, principalmente no que diz respeito à velocidade da via. Exceder o limite de velocidade é colocar em risco a si próprio e a vida dos outros no trânsito”, destaca o gerente de Fiscalização de Trânsito da EPTC, Gabriel Boaventura.

Os locais das operações radar serão informados pelo aplicativo Waze. Os pontos aparecerão com o ícone de polícia, acompanhado da descrição “radar móvel” e da informação sobre a velocidade máxima permitida na via. Além disso, as localizações continuarão sendo divulgadas pelos canais oficiais da prefeitura.

