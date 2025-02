Futebol Mais de 100 torcedores são presos por briga generalizada antes de clássico entre Fortaleza e Ceará

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os grupos atiraram paus e pedras uns contra os outros e disparam rojões em direções opostas. Foto: PMCE/Divulgação Os grupos atiraram paus e pedras uns contra os outros e disparam rojões em direções opostas. (Foto: PMCE/Divulgação) Foto: PMCE/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um total de 115 torcedores de Fortaleza e Ceará foram presos na tarde desse sábado (8), antes do jogo entre os dois clubes na Arena Castelão. Os grupos se encontraram na Avenida Osório de Paiva, a caminho do estádio, e entraram em confronto. A partida terminou 2 a 1 para o Vozão.

Os grupos atiraram paus e pedras uns contra os outros e disparam rojões em direções opostas. A polícia informou que, além dos 115 presos em flagrante pela briga, outros quatro torcedores foram presos, também no sábado, em uma operação para coibir confrontos de membros de torcidas organizadas.

Na operação, quatro pessoas foram presas, incluindo o chefe de uma torcida, não identificado pela Polícia Militar.

“Além do cumprimento de mandado, ele também foi preso em flagrante por uso de documento falso. As Forças de Segurança continuam com os trabalhos com intuito de localizar e prender outros suspeitos”, detalhou a polícia.

Brigas entre torcedores de Ceará e Fortaleza é um confronto comum nos dias de jogos entre os dois maiores clubes do Estado. Torcidas do mesmo clube, tanto do Ceará como do Fortaleza, também costumam brigar entre si. Neste ano, torcedores dos dois times já protagonizaram brigas dentro dos estádios.

Após os casos, autoridades e os clubes reagiram. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, prometeu instalar câmeras de identificação facial no estádio municipal Presidente Vargas; o governador Elmano de Freitas afirmou que faria o mesmo na Arena Castelão.

A ideia é que todos os torcedores sejam identificados antes da entrada nos estádios, inibindo pessoas investigadas de se dirigirem aos locais de jogo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/mais-de-100-torcedores-sao-presos-por-briga-generalizada-antes-de-classico-entre-fortaleza-e-ceara/

Mais de 100 torcedores são presos por briga generalizada antes de clássico entre Fortaleza e Ceará

2025-02-09