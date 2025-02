Rio Grande do Sul Sine do Rio Grande do Sul disponibiliza mais de 12 mil vagas de emprego nesta semana

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

O setor da indústria com 36% das oportunidades Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O setor da indústria com 36% das oportunidades. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A partir desta segunda-feira (10), as agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam 12.285 oportunidades de emprego. Desse total 11.021 são permanentes, 1.196 temporárias, 34 para Jovem Aprendiz e 34 para estágio.

Das ocupações disponibilizadas nas unidades da FGTAS, 234 são exclusivas para pessoas com deficiência e 9.112 aceitam pessoas com deficiência. Os interessados em se candidatar às oportunidades de emprego podem comparecer na unidade mais próxima com documento de identificação com CPF e foto ou acessar Portal Emprega Brasil ou CTPS Digital. A relação de endereços das unidades está disponível no site da FGTAS.

Do total das 11.889 vagas abertas nas unidades de atendimento o setor econômico com mais vagas o setor da indústria com 36% das oportunidades, seguido pelos serviços com 28% e comércio com 22%. Das vagas, 83% não exigem experiência e 27% não exige escolaridade. Ainda em relação a escolaridade 25% das vagas exigem Ensino Fundamental incompleto e 24% exigem Ensino Fundamental completo. Com relação a remuneração, 64% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no Estado são: Erechim (1.646), Porto Alegre (711), Bento Gonçalves (539), Candelária (408) e Dois Irmão (360).

Já as ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (2.084), operador de caixa (429), faxineiro (405), atendente de lojas e mercados (327), servente de obras (324), auxiliar nos serviços de alimentação (298), trabalhador volante da agricultura (288), vendedor de comércio varejista (284), auxiliar de logística (249), ajudante de motorista (235) e pedreiro (232).

Em Porto Alegre e Região Metropolitana as agências da FGTAS possuem 3.217 vagas de trabalho sendo 3.100 permanentes e 83 temporárias, 14 para estágio e 20 Jovem Aprendiz. Das ocupações disponibilizadas nas unidades da FGTAS, 121 são exclusivas para pessoas com deficiência e 1.868 aceitam pessoas com deficiência.

O setor de serviços é o destaque com 38% das oportunidades, seguido pela indústria com 24% e o setor do comércio com 20%. Com relação a experiência na função 73% das vagas não exigem experiência e a com relação a escolaridade 30% das oportunidades exigem Ensino Fundamental incompleto e 28% Ensino Médio completo. A remuneração das oportunidades, 64% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências com maior número de vagas são: Porto Alegre (711), Dois Irmãos (360), Nova Santa Rita (330), Triunfo-Polo (288) e Novo Hamburgo (157).

As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (332), cozinheiro (151), operador de telemarketing ativo e receptivo (145), servente de obras (139), auxiliar de logística (138), armazenista (110), faxineiro (106), educador social (100), auxiliar nos serviços de alimentação (100) e pedreiro (98).

