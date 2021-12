Brasil Mais de 141 milhões de brasileiros estão com a vacinação contra a covid completa, 66% da população

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Já são 323.800.738 doses aplicadas desde o começo da vacinação. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados na noite desta quinta-feira (16) mostram que 141.083.188 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas e, assim, estão totalmente imunizadas. Este número representa 66,14% da população. Após 7 dias do ataque hacker ao Ministério da Saúde, 14 Estados não divulgaram dados da imunização.

A dose de reforço foi aplicada em 22.195.260 pessoas, o que representa 10,17% da população. Um total de 160.522.290 pessoas, o que representa 75,25% da população, tomou ao menos a primeira dose de vacinas.

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 323.800.738 doses aplicadas desde o começo da vacinação, em janeiro deste ano.

Nas últimas 24 horas, a primeira dose foi aplicada em 147.776 pessoas, a segunda em 301.350, a única em 536, e o reforço em 500.482, um total de 950.144 aplicações.

Os Estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são: São Paulo (77,69%), Mato Grosso do Sul (71,45%), Minas Gerais (69,97%), Rio Grande do Sul (69,74%) e Santa Catarina (69,42%).

Já entre aqueles que mais tem sua população parcialmente imunizada estão São Paulo (81,90%), Santa Catarina (78,72%), Paraná (77,85%), Piauí (77,80%) e Rio Grande do Sul (77,66%).

Crianças

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta quinta a aplicação da vacina da Pfizer contra a covid em crianças de 5 a 11 anos. A dosagem para esse público será menor do que a utilizada por maiores de 12 anos.

A agência alerta que a autorização é baseada nos dados científicos disponíveis até o momento. Em outubro, a Pfizer garantiu que a sua vacina é segura e mais de 90,7% eficaz na prevenção da doença nessa faixa etária.

As orientações da agência reguladora são as seguintes:

— A dose para as crianças entre 5 e 11 anos é de um terço em relação à formulação já aprovada no Brasil;

— a formulação pediátrica é diferente daquela aprovada anteriormente apresentada para o público com mais de 12 anos e, portanto, não pode ser utilizada a formulação de adultos diluída;

— a criança que completar 12 anos entre a primeira e a segunda dose deve manter a dose pediátrica; não há estudos sobre a coadministração da Pfizer com outras vacinas (não deve ser administrada com outros imunizantes).

Além da área técnica da Anvisa, especialistas das sociedades brasileiras de Infectologia, de Imunologia, de Pediatria, de Imunizações e de Pneumologia e Tisiologia participaram da avaliação sobre a liberação do imunizante para as crianças.

