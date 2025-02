Rio Grande do Sul Mais de 15 pessoas são contratadas no Feirão de Empregos para PCDs, transplantados e reabilitados do INSS em Alvorada

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Evento inédito aconteceu nesta quinta-feira Foto: Roberto Valle/Divulgação Foto: Roberto Valle/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O 1º Feirão de Empregos edição especial cumpriu o objetivo de promover a inserção de PCDs, transplantados e reabilitados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no mercado de trabalho em Alvorada.

Ao todo, 47 candidatos participaram do evento e 16 deles já saíram contratados. O projeto, promovido pela SMDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico), em parceria com a FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), o SENAI e o SINE, aconteceu nesta quinta-feira (20) na prefeitura.

Conforme o prefeito Douglas Martello, a iniciativa reflete o compromisso com a inclusão e a construção de uma cidade mais acessível para todos. “Sabemos dos desafios que muitos enfrentam ao buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, e é nosso dever criar caminhos para que essas barreiras sejam superadas. A inclusão não é um favor, é um direito. E quando garantimos esse direito, toda a sociedade ganha”, afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto Silveira, observou que essa foi só a primeira edição. “Estamos trabalhando para que essa iniciativa não seja um evento isolado, mas sim parte de uma política contínua. Agradeço a todas as empresas participantes, às equipes envolvidas na organização, a FGTAS, o SENAI e o SINE que tornaram isso possível”.

A alegria de sair com o primeiro emprego

A primeira a sair com a garantia de um novo trabalho foi Márcia Cabreira, de 41 anos. A moradora do bairro Jardim Aparecida recebeu a resposta positiva da Pulse Client Experts. Ela estava emocionada, não só com a conquista, mas com a ação especial: “Estou emocionada com a atitude do prefeito, com a colaboração dos empresários, disponibilizando essas vagas!”, afirmou a cadeirante que ficou paraplégica depois de sofrer um acidente aos 16 anos.

Quem também saiu empregada foi Luísa do Santos, que mora no bairro Sumaré. Contratada como assistente de telefonia em formato home office, ela acredita que o projeto é muito importante. “Acho que tem que ter, inclusive, mais seguido também, porque tem muita gente que precisa dessas oportunidades”, declarou Luísa, que tem baixa visão congênita.

Priscila Fernandes, recrutadora do Supermercado Oliveira, parabenizou a Prefeitura pelo projeto. “Quanto mais a gente conseguir empregar os nossos moradores aqui, mais qualidade de vida para eles, financeiramente, economicamente, e melhor para a nossa cidade”, afirmou. Nesta quinta-feira, a companhia ofereceu 15 oportunidades. A empresa também esteve na edição de terça-feira (18), e saiu com resultados positivos. Das 20 vagas oferecidas, já empregou três profissionais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/mais-de-15-pessoas-sao-contratadas-no-feirao-de-empregos-para-pcds-transplantados-e-reabilitados-do-inss-em-alvorada/

Mais de 15 pessoas são contratadas no Feirão de Empregos para PCDs, transplantados e reabilitados do INSS em Alvorada

2025-02-20