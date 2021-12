Porto Alegre Mais de 180 pessoas foram imunizadas na segunda edição da Parada da Vacina em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2021

Durante as duas edições do evento, 467 pessoas foram imunizadas Foto: Cesar Lopes/PMPA Durante as duas edições do evento, 467 pessoas foram imunizadas. (Foto: Cesar Lopes/ PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O Largo Zumbi dos Palmares registrou fila de veículos e pedestres na noite desta sexta-feira (03), durante a segunda edição da Parada da Vacina. Foram aplicadas 181 doses de imunizante – 15 doses da primeira, 65 doses da segunda e 101 doses de reforço. A ação foi realizada pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), das secretarias municipais de Mobilidade Urbana, Saúde, além do apoio da Brigada Militar.

De acordo com o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, a ação, que tinha como objetivo facilitar o acesso à vacina contra a Covid-19, foi um sucesso. “Eu só posso parabenizar os agentes de trânsito, profissionais da saúde e as forças de segurança. Faz quase dois anos que esse grupo integrado trabalha incansavelmente pelo bem-estar da população”, relatou Ramires.

A comerciante Maria Eunice de Brum aproveitou o horário alternativo para receber a terceira dose da vacina. “Eu tenho uma loja aqui perto. Uma amiga acabou de me avisar que estava tranquilo e vim. Para quem trabalha é muito bom”, relatou Maria. Durante as duas edições do evento, 467 pessoas foram imunizadas – 31 com a primeira dose, 175 com a segunda dose e 261 com a dose de reforço.

