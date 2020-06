Rio Grande do Sul Mais de 200 foragidos no Rio Grande do Sul pediram o auxílio emergencial do governo

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Outras 80 solicitações foram feitas por indivíduos já presos. (Foto: EBC)

Deflagrada nesta semana pela Polícia Civil em 184 municípios do Rio Grande do Sul, a Operação Lockdown recapturou 207 foragidos que pediram o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Os indivíduos reconduzidos à prisão eram alvos de mandados de prisão, por crimes como tráfico de drogas, roubo, estupro, homicídio, extorsão e corrupção de menores. Outras 80 solicitações partiram de pessoas já presas.

De acordo com a chefe da Polícia, delegada Nadine Anflor, a ofensiva não teve por objetivo investigar a regularidade do recebimento da ajuda financeira, mas a recondução desses indivíduos ao sistema penitenciário. “As ações foram planejadas a partir de informações da CJU [Controladoria-Geral da União], proporcionando análise de dados pelo Gabinete de Inteligência da Polícia Civil”, relatou.

A apuração contou com o apoio do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Em breve, será celebrado um acordo de cooperação técnica entre a Polícia Civil e a CGU, prevendo o intercâmbio de informações das bases de dados entre as duas instituições. Deve contemplar, ainda, atividades capacitação e investigação de atos de corrupção, de forma conjunta.

Abrangência

Cerca de 250 policiais civis participaram da Operação Lockdown, em todas as regiões do Estado. As cidades abrangidas foram Porto Alegre, Viamão, Sapucaia do Sul, Sapiranga, Triunfo, Canela, Santa Maria, Uruguaiana, Cruz Alta, Passo Fundo, Rio Grande, Caxias do Sul, Bagé, Três de Maio, Erechim, Cacequi, Santo Ângelo, Panambi, Nova Prata, Santa Cruz do Sul, Butiá, Pelotas, Lajeado, Cachoeira do Sul, São Borja, Tenente Portela, Osorio, Espumoso, Vacaria, Catuípe, São Paulo das Missões, Sarandi e Tapes.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul