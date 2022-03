Porto Alegre Mais de 200 mulheres são encaminhadas para entrevistas de emprego pelo Sine Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

A ação celebrou o Dia Internacional das Mulheres na unidade. Foto: Cesar Lopes/PMPA A ação celebrou o Dia Internacional das Mulheres na unidade. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O evento Dia Delas, com vagas exclusivas para o público feminino, realizado no Sine Municipal de Porto nesta terça-feira (8), reuniu mais de 200 mulheres em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. No total, 222 encaminhamentos para entrevistas de emprego foram entregues – 119 para auxiliar de limpeza, 57 para merendeira e 46 para auxiliar administrativo.

A ação celebrou o Dia Internacional das Mulheres na unidade, fortalecendo o compromisso com o combate à desigualdade de gênero. “Essa ação foi uma forma de fomentar a empregabilidade feminina e valorizar a presença da mulher no âmbito profissional”, destacou Adriano Weinmann, diretor do Sine Municipal.

Para a coordenadora dos Direitos da Mulher da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fernanda Mendes Ribeiro, este foi um estímulo para que as mulheres sejam responsáveis pela geração de renda própria. “A independência financeira das mulheres têm um impacto social também, não apenas econômico, pode reduzir a evasão escolar e evitar casos de violência doméstica e de gênero, por exemplo”, afirma Fernanda.

