Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

A maioria tem alguma comorbidade ou faz parte da turma dos mais velhos da faixa etária que pode se vacinar (10 e 11 anos). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil A maioria tem alguma comorbidade ou faz parte da turma dos mais velhos da faixa etária que pode se vacinar (10 e 11 anos).(Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

De acordo com levantamento realizado pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) diretamente com os municípios, mais de 22 mil crianças já receberam uma dose da vacina contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul, até o fim da tarde desta terça-feira (25). A maioria tem alguma comorbidade ou faz parte da turma dos mais velhos da faixa etária que pode se vacinar (10 e 11 anos).

A pesquisa foi respondida até o momento por 388 dos 497 municípios gaúchos e realizada tendo em vista a dificuldade de se obter dados da campanha de vacinação infantil por meio do Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunização.

