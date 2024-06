Saúde Mais de 23 mil pessoas já foram vacinadas contra a gripe nos abrigos

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Vacinação no abrigo do ginásio de esportes Irmão Francisco Cornale, no bairro vila Nova, em Porto Alegre. (Foto: Itamar Aguiar/ACS/SES)

Dentro da estratégia de prevenção ao vírus da gripe (influenza), implementada pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul junto aos abrigos no Estado, 23.206 pessoas foram vacinadas desde o dia 16 de maio. As doses de imunizantes foram aplicadas em 700 abrigos de 82 municípios gaúchos. Muitos abrigados que pertencem a grupos prioritários já haviam recebido a imunização antes das enchentes de maio.

A vacinação nos abrigos é uma estratégia que tem por objetivo proteger a população atingida pelos alagamentos de complicações de saúde relacionadas à influenza. O grande contingente de pessoas abrigadas em um mesmo ambiente e a pouca circulação de ar são fatores que potencializam o risco de doenças respiratórias, que podem, em casos graves, levar a óbito.

O último balanço divulgado pela Defesa Civil mostrava que, até essa sexta-feira (31), 39.595 pessoas que foram desalojadas por conta das enchentes permanecem em abrigos no Rio Grande do Sul.

Campanha

A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi iniciada no Rio Grande do Sul em março, direcionada aos grupos prioritários. No começo de maio, a campanha foi ampliada para a população em geral com as doses remanescentes, passando a disponibilizar vacinas para todas as pessoas acima de seis meses de idade.

No Rio Grande do Sul, até agora foram vacinados 42% do público prioritário da campanha, composto por gestantes, puérperas, idosos, crianças e povos indígenas vivendo em terras indígenas. Ao todo, já foram aplicadas mais de 2,2 milhões de doses no Estado contra a doença neste ano.

Prevenção

Ambientes fechados e com aglomeração de pessoas são propícios ao aparecimento de doenças infecciosas respiratórias. Por isso, é importante ter atenção para algumas medidas de prevenção:

– Proteger a boca e o nariz ao tossir e espirrar com um lenço de papel (na falta de um lenço, a recomendação é usar a dobra interna do cotovelo);

– Evitar tocar os olhos, nariz ou boca com as mãos após contato com superfícies;

– Fazer a higiene das mãos com água e sabão (caso não disponíveis, pode ser utilizado álcool gel – nesse caso, deixar as mãos secarem naturalmente);

– Lavar as mãos após tossir ou espirrar e antes de tocar os olhos, boca e nariz. Também higienizar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro.

