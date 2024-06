Saúde Porto Alegre terá serviços abertos no fim de semana pela Operação Inverno

Porto Alegre terá cinco unidades de saúde abertas neste fim de semana, além de cinco unidades móveis. (Foto: Divulgação)

Porto Alegre terá cinco unidades de saúde abertas neste fim de semana, além de cinco unidades móveis, integrando ações da Operação Inverno na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os profissionais seguem no atendimento junto aos abrigos provisórios.

Neste sábado (1°) e no domingo (2), das 10h às 19h, atendem a população a unidade de saúde Beco do Adelar e as clínicas da família José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Modelo e Tristeza, com acesso a atendimento médico, de enfermagem e vacinação. Já as unidades móveis têm horários diferentes, quatro delas com vacinação contra a gripe (Influenza), Covid-19, difteria e tétano. Confira abaixo os endereços e horários.

O hospital de campanha ao lado da Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, na Zona Norte, funciona 24 horas, todos os dias, com recursos humanos do Grupo Hospitalar Conceição e voluntários da Força Nacional do SUS. Outra opção é o hospital de campanha em parceria com o Exército Brasileiro, ao lado do Pronto Atendimento Bom Jesus, Zona Leste da cidade.

Veja abaixo as unidades de saúde, das 10h às 19h:

– Beco do Adelar (avenida Juca Batista, 3480 – bairro Campo Novo);

– José Mauro Ceratti Lopes (Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – bairro Restinga);

– Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400 – bairro Santa Tereza);

– Modelo (avenida Jerônimo de Ornelas, 55 – bairro Santana);

– Tristeza (avenida Wenceslau Escobar, 2442 – bairro Tristeza).

Veja abaixo as unidades móveis sábado e domingo, das 9h às 18h, com atendimento médico, de enfermagem e vacinação:

– Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545);

– Largo Zumbi dos Palmares (avenida Loureiro da Silva, 730);

– Ao lado do Cemitério Jardim da Paz (rua João de Oliveira Remião, 1347).

Veja abaixo as unidades móveis neste sábado:

– Boulevard Assis Brasil (avenida Assis Brasil, 4320), das 9h às 17h, com atendimento médico e odontológico. Vacinação das 9h às 13h;

– Ftec Faculdades (avenida Assis Brasil, 7765), das 9h às 17h, com atendimento médico e odontológico. Sem vacinação.

Veja abaixo os prontos-atendimentos 24h:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151 – Santa Tereza);

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 – Bom Jesus), com reforço do hospital de campanha ao lado;

– PA Lomba do Pinheiro (Estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12 – Lomba do Pinheiro);

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – fone: 3289-3456);

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – fone: 3368-1619), com reforço do hospital de campanha ao lado.

Veja abaixo os Hospitais 24h:

– Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim);

– Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661).

