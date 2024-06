Saúde Secretaria da Saúde faz ação em abrigo de idosos em Porto Alegre no Dia de Luta contra o Câncer Bucal

Equipe de saúde bucal faz exame preventivo em abrigo de idosos na Capital para tentar identificar lesões malignas. (Foto: Vanessa Conte/PMPA)

Uma equipe de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre esteve em um abrigo de idosos na avenida João Pessoa, nessa sexta-feira (31), para fazer exames preventivos voltados a identificar lesões malignas. A ação integra a Campanha Maio Vermelho, no Dia de Luta Contra o Câncer Bucal, em referência ao Dia Mundial Sem Tabaco. Após o exame, a equipe avaliou a necessidade ou não de encaminhamento à rede de unidades de saúde ou centros de especialidades odontológicas de Porto Alegre.

“Neste ano, a campanha ficou um pouco prejudicada nas ações externas em função das enchentes. De qualquer forma, mantivemos os atendimentos nas unidades de saúde, com os dentistas recebendo as queixas da população e fazendo ações preventivas”, explica a estomatologista da SMS, Juliana Romanini, que atuou na ação do abrigo junto com residentes da Escola de Saúde Pública e da Residência Multiprofissional da Atenção Primária à Saúde.

O câncer bucal é um tumor maligno que afeta lábios e outras partes da boca, como língua, gengivas, bochechas e céu da boca. É o 8º tipo de câncer mais frequente no Rio Grande do Sul e o 6º mais incidente em homens e está entre as lesões malignas mais prevalentes no mundo.

O projeto Maio Vermelho é um conjunto de iniciativas de conscientização voltadas à prevenção do câncer de boca. A ideia é promover ações educativas a pacientes e profissionais, com foco nos fatores de risco da doença e importância de exames periódicos. Na Capital, as capacitações de cirurgiões-dentistas e auxiliares de saúde bucal começaram em abril. A campanha orienta quanto à prevenção e cessação do tabagismo, principal fator de risco para a doença, além de oportunizar exames à população para detecção precoce de lesões malignas.

Unidades de saúde

Em outra frente, Porto Alegre terá cinco unidades de saúde abertas neste fim de semana, além de cinco unidades móveis, integrando ações da Operação Inverno na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os profissionais seguem no atendimento junto aos abrigos provisórios.

Neste sábado (1°) e no domingo (2), das 10h às 19h, atendem a população a unidade de saúde Beco do Adelar e as clínicas da família José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Modelo e Tristeza, com acesso a atendimento médico, de enfermagem e vacinação. Já as unidades móveis têm horários diferentes, quatro delas com vacinação contra a gripe (Influenza), Covid-19, difteria e tétano.

O hospital de campanha ao lado da Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, na Zona Norte, funciona 24 horas, todos os dias, com recursos humanos do Grupo Hospitalar Conceição e voluntários da Força Nacional do SUS. Outra opção é o hospital de campanha em parceria com o Exército Brasileiro, ao lado do Pronto Atendimento Bom Jesus, Zona Leste da cidade.

2024-05-31

