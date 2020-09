Rio Grande do Sul Mais de 24 toneladas de alimentos são entregues a idosos em situação de vulnerabilidade social

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Maria Celina recebe mais uma cesta do voluntário Jonas Valerio Recuerdo. Foto: Felipe Farias/Ascom Stas Maria Celina recebe mais uma cesta do voluntário Jonas Valerio Recuerdo. (Foto: Felipe Farias/Ascom Stas) Foto: Felipe Farias/Ascom Stas

Com o objetivo de preservar a vida de idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade social no Estado, a Stas, até o final de agosto, já distribuiu 971 cestas básicas que totalizam 24,2 toneladas de alimentos para famílias cadastradas no programa de assistência alimentar Prato para Todos. A ação solidária acontece desde 16 de abril e conta com a parceria de Ceasa/RS (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul), Ação da Cidadania RS, Consea/RS (Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul) e Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural).

As sacolas de alimentação são montadas com alimentos não perecíveis (arroz, feijão, farinha de milho, açúcar, massa e óleo de soja) e hortifrutigranjeiros (tomate, pimentão, alface, chuchu, vagem, pepino cenoura, repolho, rúcula, tempero verde, bergamota e mamão). São entregues até três vezes por semana, nas quartas, quintas e sextas-feiras. Nas últimas entregas, as famílias também receberam produtos de higiene pessoal e de limpeza.

A aposentada Maria Celina Rodrigues dos Santos, 66 anos, sempre recebe a equipe da Ceasa/RS com um sorriso no rosto, ainda que por trás da máscara. “Gosto muito de receber as cestas, porque dá pra ajudar minha filha e a gente come mais verdura também”, argumenta.

A secretária de Trabalho e Assistência Social, Regina Becker, reforça que é muito gratificante ter a oportunidade de tornar mais tranquila a vida de idosos como Strasburger e Maria Celina. “Este ato de solidariedade proporciona melhor qualidade para as pessoas que precisam se preservar e ficar em casa neste momento de pandemia, pois estão seguros e com uma importante ajuda para manter uma alimentação saudável”, afirma.

A coordenadora do projeto, Rosandrea Vargas, faz um agradecimento especial aos atacadistas e produtores da Ceasa pelas doações. “Sem essa ajuda, nada disso aconteceria. É uma ação com parceiros muito importantes”, afirma.

Idosos que residem em Canoas, Gravataí, Porto Alegre e Viamão e que estão em isolamento social receberão os kits de alimentação em suas casas enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

