Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

Grande quantidade de carnes sem procedência foi recolhida pelos fiscais Foto: MP/Divulgação

O Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), fiscalizou quatro estabelecimentos no Chuí, no Sul do Estado, na quarta-feira (14). Foram apreendidas 3,1 toneladas de alimentos impróprios para o consumo.

Todos os locais vistoriados foram autuados. Um deles realizava a produção de linguiça clandestina, conforme o MP.

Durante a operação, os fiscais encontraram produtos sem procedência – a maioria carnes –, vencidos ou sem indicação de validade, de origem estrangeira e armazenados de forma inadequada. O MP não divulgou os nomes dos estabelecimentos fiscalizados.

