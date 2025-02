Rio Grande do Sul Com a posse de 33 novos integrantes, Ministério Público gaúcho garante titulares em todas as Promotorias do RS

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Cerimônia foi realizada nesta semana em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/MPRS)

Em sessão solene realizada nesta semana no Auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), em Porto Alegre, 33 novos promotores de Justiça aprovados no 50º concurso de ingresso na carreira da instituição tomaram posse de seus cargos. O acréscimo garante a presença de titulares em todas as Promotorias no Estado.

Segundo colocado no concurso, o novo promotor de Justiça Ulysses Fernandes Moraes Luz fez o juramento oficial. Logo depois, a coordenadora da Secretaria dos Órgãos Colegiados, promotora-assessora Juliana Bossardi, fez a leitura do termo de posse, assinado pelos novos membros do MPRS.

O promotor de Justiça João Augusto Follador, primeiro colocado no concurso, falou em nome dos novos membros do MP gaúcho: “Não foram só os desafios da carreira e a vontade de lutar por justiça que nos fizeram optar pelo Ministério Público. Tomando posse hoje há ex-estagiários e ex-servidores da instituição, além de pessoas anteriormente ligadas à segurança pública”.

Ele prosseguiu: “Não há como deixar de mencionar que a admiração que nutrimos pelo trabalho de outros promotores e promotoras de Justiça também nos fizeram escolher essa carreira. Por esse motivo, desejo que todos possamos provocar a mesma admiração naqueles que nos cercarem, assim saberemos que estamos fazendo um bom trabalho”.

O presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e da União (CNPG), Georges Seigneur, também se manifestou:

Vocês estão prestes a assumir um papel que transcende o simples exercício de uma profissão. Ser promotor de justiça é carregar nos ombros a missão constitucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses da sociedade, especialmente daqueles que mais precisam. É um chamado para ser a voz dos silenciados, a força dos vulneráveis e o equilíbrio em tempo de caos”.

Atuação ampliada

A solenidade foi presidida pelo procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, procuradores, promotores, servidores do MPRS, autoridades, familiares e amigos dos empossados. Saltz deu as boas-vindas ao grupo, lembrando todas as dificuldades enfrentadas para finalizar o concurso devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul no ano passado:

“Conseguimos fazer com que 67 colegas ingressem na nossa instituição. Isso representa 10% dos cargos que nós temos hoje e que nenhuma Promotoria de entrância inicial do Rio Grande do Sul, a partir da chegada de vocês, estará sem promotor titular. Isso significa que a sociedade gaúcha terá, no Ministério Público, aquela instituição presente para atendê-la e ajudá-la naquilo que for necessário”.

Novos promotores

– Albino Romero Junior.

– Aline Sousa Albino Grobberio.

– Ana Flávia Ramos Castro.

– Anderson Marcelo de Araujo.

– Arthur Rodrigues Moreno.

– Bianca Barbato Vieira.

– Bruna Ribeiro Pedroso da Luz Hirata.

– Caroline Schlatter.

– Charlene Rodrigues Gonçalves.

– Claudia Pitwak Magdalena.

– Cristiane Denise de Freitas.

– Dax Barreto Bogo.

– Fernanda Carolina de França Barbosa Camara Zaconi.

– Fernanda Soares Magagnin.

– Gabriel Colvara.

– Gustavo Burtet Couto Vieira.

– Henrique Maciel Knipp.

– Izabella Diniz dos Santos Moreira.

– Jaimes dos Santos Gonçalves.

– Jessé Padilha de Goes.

– João Augusto Follador.

– Lia Thamer.

– Lívia Colombo Liberato Braga.

– Livia Menezes Simão.

– Loren Tazioli Engelbrecht Zantut.

– Lucas Ritzmann Engel.

– Marcelo Brito da Costa Honorato Santos.

– Marcelo Cassiano Ferreira da Silva.

– Maria Fernanda Rabelo Ramalho.

– Mayara Loebmann Perez.

– Nicoli Almeida Manfrin.

– Raphael Arice Junqueira de Paula.

– Ulysses Fernandes Moraes Luz.

(Marcello Campos)

