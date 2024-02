Porto Alegre Mais de 300 sinaleiras de trânsito em Porto Alegre já contam com tecnologia sem fio

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Modernização do sistema foi deflagrada pela EPTC há quatro meses. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu) de Porto Alegre já instalou equipamentos com tecnologia sem fio (4G ou fibra ótica) em 307 das 634 sinaleiras de trânsito que devem receber essa tecnologia até junho. A modernização integra o programa “Sinal Verde”, lançado há quatro meses para melhorar a comunicação dos semáforos com a central de controle.

As sinaleiras de pelo menos 44 vias da cidade foram contempladas com as melhorias. Os próximos equipamentos a receberem a modernização estão na Baltazar de Oliveira Garcia. Juntamente com a modernização, a prefeitura está investindo em nobreaks: foram instalados mais 24, totalizando 92 dispositivos em 176 cruzamentos. Nos próximos meses, esse número deve chegar a 140.

Porto Alegre tem cerca de 1.430 locais semaforizados, com 11.072 sinaleiras, gerenciadas por cerca de 900 controladores de programação semafórica. Desde 2021, foram investidos quase R$ 12,7 milhões na modernização do sistema, sendo R$ 9,5 milhões nesta etapa, que inclui 634 dos 900 controladores semafóricos existentes na Capital.

Até o fim deste semestre, a prefeitura estima que a cidade terá 70% de sua rede semafórica dotada de comunicação por tecnologia sem cabos (4G ou fibra). Isso deve permitir que se atinja a meta de 90% dos eixos contemplados pelo programa.

No foco da iniciativa está a ampliação da fluidez do tráfego de veículos, principalmente nas vias mais movimentadas. “Com o avanço das instalações, é possível perceber os primeiros resultados”, ressalta o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Pedro Bisch Neto.

Novos controladores

– Aureliano de Figueiredo Pinto.

– A. J. Renner.

– Assis Brasil.

– Azenha.

– Bernardino Silveira Amorim.

– Bento Gonçalves.

– Borges de Medeiros.

– Cairu.

– Costa Gama.

– Diário de Notícias.

– Domingos Crescêncio.

– Edvaldo Pereira Paiva.

– Farrapos.

– Ipiranga.

– João Goulart.

– João Pessoa.

– José do Patrocínio.

– José Ferreira Jardim.

– José Pedro Boéssio.

– Lima e Silva.

– Loureiro da Silva.

– Luiz Englert.

– Marechal Floriano.

– Nilópolis.

– Oscar Pereira.

– Otto Niemeyer.

– Padre Cacique.

– Pernambuco.

– Plínio Brasil Milano.

– Praia de Belas.

– Presidente Roosevelt.

– Princesa Isabel.

– Protásio Alves.

– Riachuelo.

– Salgado Filho.

– Salvador França.

– Santana.

– Sertório.

– Silveiro.

– Tarso Dutra.

– Venâncio Aires.

– Vicente Monteggia.

– Wenceslau Escobar.

– Washington Luiz.

(Marcello Campos)

