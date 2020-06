Brasil Mais de 33 mil brasileiros foram repatriados desde o início da pandemia do coronavírus

16 de junho de 2020

Ainda há cerca de 2.400 pedidos de repatriação para o Brasil. (Foto: PF/Divulgação)

Desde fevereiro deste ano, cerca de 33,3 mil brasileiros foram repatriados do exterior em meio à pandemia do novo coronavírus. São cidadãos que não conseguiam voos para retornar ou estavam em países que fecharam a fronteira sem que eles pudessem ter saído antes.

De acordo com números obtidos pelo jornal O Globo no Itamaraty, 24.382 cidadãos brasileiros vieram em e cerca de 9 mil, que estavam em países fronteiriços, por via terrestre, com apoio institucional das embaixadas e consulados brasileiros.

Ainda há cerca de 2.400 pedidos de repatriação para o Brasil. São brasileiros que seguem em países com espaços aéreos e fronteiras fechadas, com restrição de deslocamento interno ou com escassez de voos, o que inviabiliza a retirada deles. Em alguns casos, o Itamaraty oferece uma ajuda de custo para a alimentação e hospedagem. Foram feitos, até o momento, 31 voos de repatriação. Mas há cidadãos que foram resgatados em voos comerciais.

O primeiro voo para trazer brasileiros do exterior, em fevereiro, veio da China, onde a pandemia de Covid-19 começou. O avião trouxe 34 pessoas, que ficaram em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro foi contra repatriar o grupo, mas acabou cedendo.

A maior parte dos brasileiros repatriados estava em Portugal (8.320), Peru (1.679), México (1.401), Espanha (1.177) e Argentina (1.062). As decisões sobre o retorno dos cidadãos são tomadas pelo Comitê de Crise para supervisão e monitoramento dos impactos da Covid-19, que funciona no Palácio do Planalto. O grupo recebe as demandas do Ministério das Relações Exteriores e articula o retorno dos brasileiros e leva em conta alguns critérios para definir as prioridades.

Coronavírus no mundo

O número de casos confirmados do novo coronavírus no mundo passou de 8 milhões, segundo monitoramento da Universidade Johns Hopkins. De acordo com o instituto, mais de 438 mil pessoas morreram de Covid-19.

Somente os Estados Unidos registram mais de 2 milhões de casos — ou seja, mais de 25% dos diagnósticos confirmados do novo coronavírus. O Brasil está em segundo lugar em relação os números absolutos da pandemia, com quase 900 mil casos. Os primeiros casos do novo coronavírus foram relatados na China em dezembro de 2019. Levou mais de três meses para que o número de registros do vírus Sars-CoV-2 em seres humanos ultrapassasse a marca de 1 milhão. De 7 milhões para 8 milhões, passou apenas uma semana.

