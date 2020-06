Brasil A Azul e a Latam anunciaram um acordo para o compartilhamento de voos. Auditores da Gol manifestaram preocupação sobre a continuidade da empresa após a epidemia

16 de junho de 2020

O governo do Brasil tem mostrado interesse em apoiar o setor aéreo por meio de financiamento. (Foto: Reprodução)

A Azul e a Latam Airlines Brasil anunciaram, nesta terça-feira (16), acordos de codeshare e de programas de fidelidade. Com isso, os clientes poderão se conectar entre as malhas domésticas das companhias no Brasil, com a possibilidade de acumular pontos no programa de fidelidade de escolha.

No caso dos programas de fidelidade, está aberta a possibilitando para que 12 milhões de associados do TudoAzul e 37 milhões de membros do LATAM Pass possam acumular pontos no programa de sua escolha.

O acordo de codeshare incluirá inicialmente 50 rotas domésticas não sobrepostas de/para Brasília, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Campinas, Curitiba e São Paulo, oferecendo aos clientes no Brasil várias opções de conexões novas e mais convenientes. Os codeshares também irão possibilitar possibilidade de viagem mais tranquila entre os voos da Azul e LATAM, com bilhetes compartilhados para check-in e despacho de bagagem. Os bilhetes estarão à venda nos próximos meses.

“Esses acordos trarão benefícios incomparáveis para os clientes. Com a malha aérea altamente conectada da Azul que atende a muitos destinos no Brasil e com os hubs da LATAM, nossa complementariedade de frota e de malha oferecerão aos clientes a mais ampla variedade de opções de viagem”, disse John Rodgerson, CEO da Azul.

“Como sinal do compromisso de longo prazo da LATAM com o mercado brasileiro, esse acordo de codeshare oferecerá aos clientes o acesso à maior malha de voos na história do País. Entendemos que a crise do Covid-19 exige respostas inovadoras para ajudar a impulsionar a economia da região e o anúncio de hoje faz parte de nossa contribuição para esse esforço. Com os valores compartilhados de atendimento ao cliente tanto da Azul quanto da LATAM e rotas complementares esperamos oferecer uma experiência líder do setor para clientes no Brasil”, afirma Jerome Cadier, CEO da LATAM Airlines Brasil.

Antes da crise do Covid-19, a Azul e a LATAM Airlines Brasil atendiam um total de 137 destinos no Brasil, com 298 rotas e 1.632 partidas diárias. Em 2019, as duas companhias aéreas receberam reconhecimento por sua experiência de viagem e performance de pontualidade.

Gol

Também nesta terça, a Gol informou que provavelmente vai receber um alerta de seus auditores independentes sobre a continuidade da companhia após a pandemia de coronavírus.

Alertas como esse são usados por auditores independentes quando, na visão deles, há risco substancial de que uma empresa deixe de existir dentro de um ano.

As rivais Avianca Holdings e Latam Airlines também já receberam o chamado aviso de preocupação crescente de seus auditores independentes. Avianca e Latam pediram proteção judicial nos Estados Unidos no mês passado.

As companhias aéreas da América Latina já estavam em situação mais fraca antes da pandemia de coronavírus ter deixando em terra praticamente toda a aviação comercial do mundo, mas Estados Unidos e União Europeia agiram para apoiar suas empresas, enquanto governos latino-americanos têm mostrado relutância em fazer o mesmo.

O governo do Brasil tem mostrado interesse em apoiar o setor aéreo por meio de financiamento, mas as empresas do setor, incluindo a Gol, têm reclamado das condições. A Gol e o BNDES têm negociado um empréstimo há meses.

