Mais de 40 milhões de pessoas já foram vacinadas contra o coronavírus no mundo

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

Foto: Reprodução

Mais de 40 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus já foram aplicadas em todo o mundo, aponta balanço do projeto Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford, no Reino Unido.

O Brasil apareceu pela primeira vez no levantamento, com 112 pessoas vacinadas. Elas receberam as doses no domingo (17), em São Paulo, logo após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovar, por unanimidade, o uso emergencial das vacinas CoronaVac e AstraZeneca/Oxford.

Os Estados Unidos lideram o ranking, com 12,28 milhões de doses aplicadas. Na sequência, vêm China (10 milhões), Reino Unido (4,31 milhões), Israel (2,43 milhões) e Emirados Árabes Unidos (1,88 milhões).

A Turquia, que começou a campanha de vacinação com a CoronaVac na quinta-feira (14), aparece pela primeira vez no top 10, com mais de 768 mil doses aplicadas até o momento.

