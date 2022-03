Porto Alegre Mais de 40 veículos foram recuperados com auxílio do cercamento eletrônico em dois meses em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Foram 26 carros localizados em janeiro e 18 no mês passado Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA Foram 26 carros localizados em janeiro e 18 no mês passado. (Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA) Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA

Entre janeiro e fevereiro, 44 veículos que haviam sido furtados ou roubados foram recuperados em Porto Alegre com o auxílio do cercamento eletrônico. Foram 26 carros localizados em janeiro e 18 no mês passado. Somente em 4 de fevereiro, seis veículos e mais uma motocicleta despertaram o sinal de alerta da rede videomonitoramento, composta por 365 câmeras de segurança.

Os dados captados pelo sistema da prefeitura são compartilhados com a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Caso seja constatada alguma irregularidade na leitura das placas, como registro de roubo, furto ou carro clonado, um sinal de alerta é emitido para que as equipes policiais mais próximas possam atender a ocorrência. O software também vem ajudando nas investigações. O sistema foi desenvolvido pela Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre).

Em 2021, o cercamento eletrônico contribuiu para a recuperação de 196 veículos por parte dos órgãos de segurança. Além disso, o número de roubos de veículos na Capital baixou de 3.343 em 2020 para 1.906 2021, registrando uma queda de 43%.

As câmeras de segurança estão instaladas em pontos estratégicos nas entradas e saídas do município. Com isso, mais de 1,2 milhão de placas passaram a ser monitoradas diariamente. Além das 365 câmeras, mais 100 serão adquiridas para ampliar a rede de inteligência, através do projeto POA Segura, que prevê investimento de R$ 60 milhões para segurança pública.

“Estamos investindo cada vez mais em tecnologia para ampliarmos a sensação de segurança na cidade. Através da integração e planejamento com as forças de segurança, o cercamento eletrônico se tornou peça fundamental para auxiliar na redução de roubos e furtos de veículos em Porto Alegre”, destacou o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

