Nos Estados Unidos, onde o número de casos anunciados caiu em setembro, após um pico em meados de julho, os contágios voltaram a subir, com uma média de mais de 50 mil novos casos diários nos últimos sete dias, e um pico de mais de 70 mil na quinta.

Brasil

O Brasil chegou a 153.214 mortes em função da pandemia do novo coronavírus. Em 24 horas, foram registrados 754 óbitos. Ainda há 2.323 falecimentos em investigação.

O número de casos acumulados atingiu 5.200.300. Os diagnósticos positivos acrescidos nesta nova atualização somaram 30.914.

Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta sexta-feira (16) pela pasta.

Ainda há 427.526 casos em acompanhamento. De acordo com o Ministério da Saúde, outras 4.619.560 pessoas já se recuperaram da doença.

Os Estados com mais mortes são São Paulo (37.870), Rio de Janeiro (19.654), Ceará (9.199), Pernambuco (8.469) e Minas Gerais (8.345). As Unidades da Federação com menos casos são Acre (679), Roraima (680), Amapá (730), Tocantins (1.035) e Mato Grosso do Sul (1.478).

Roraima, que durante semanas permaneceu como estado com menos mortes, ultrapassou o Acre, que se tornou o Estado com menos vidas perdidas pela pandemia.

Vacina Pfizer

A farmacêutica Pfizer tem planos de começar a testar a sua vacina experimental contra o novo coronavírus em jovens a partir de 12 anos, e alguns pais já manifestaram interesse que seus filhos participam dos experimentos, disse um dos responsáveis pela testagem.

Esse será o primeiro teste de vacina contra a covid-19 a incluir jovens nos Estados Unidos.

Uma equipe do Hospital Infantil de Cincinnati começará a vacinar adolescentes de 16 e 17 anos nesta semana, e passará a inscrever jovens de 12 a 15 anos mais tarde, disse o Dr. Robert Frenck, diretor do Centro de Pesquisa de Vacinas do hospital.