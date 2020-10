A farmacêutica espanhola PharmaMar anunciou, nesta sexta-feira (16) que um ensaio clínico de seu medicamento contra o câncer Aplidin atingiu os objetivos de segurança e eficácia para tratar pacientes adultos com covid-19.

Após os resultados positivos, a companhia visa iniciar os ensaios de fase 3 com a droga.

A empresa informou que houve uma redução substancial da carga viral e da proteína C reativa (PCR) nos pacientes, sendo que 80,7% dos testados tiveram alta antes do 15º dia de internação e 38,2% antes do 8º dia.

“Com esses dados, a empresa iniciará, nos próximos dias, conversas com as agências reguladoras para definir o próximo estudo de fase 3 para plitidepsina (Aplidina) em pacientes com covid-19 que necessitam de hospitalização”, disse PharmaMar em declaração.

Ineficácia de antivirais

O “Solidarity Therapeutics Trial”, estudo liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em mais de 30 países, apresentou os resultados em uma pré-publicação. A pesquisa, que aguarda a aprovação de revistas científicas e revisão por outros especialistas, afirma que quatro antivirais utilizados contra a covid-19 são ineficazes: remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir (combinação) e interferon beta-1a.

De acordo com a OMS, mesmo que o ensaio ainda precise da análise de outros cientistas, ele já produziu “evidências conclusivas” sobre os medicamentos.