Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

David Johnson, de cinco anos, tentou deter bandido. Foto: Reprodução/Polícia de South Bend David Johnson, de cinco anos, tentou deter bandido. (Foto: Reprodução/Polícia de South Bend) Foto: Reprodução/Polícia de South Bend

Uma criança de apenas cinco anos tentou impedir que bandidos armados invadissem a casa dele e machucassem a sua mãe em South Bend, no estado de Indiana, nos Estados Unidos.

O caso ocorreu no último dia 30 e um vídeo divulgado pela polícia da cidade, que mostra o pequeno David Johnson tentando enfrentar um dos criminosos após a mãe dele ser ameaçada, viralizou na internet. Nas imagens, o menino joga brinquedos no bandido e se pendura no braço dele, tentando desarmá-lo.

Felizmente, o bandido ignora o menino e não o ataca. Em entrevista a emissora “WSBT”, Tamika Reid chamou o filho de “seu herói”. Já a criança disse que estava apenas “tentando proteger sua mãe”.

Os quatro assaltantes deixaram a residência sem levar nada e ninguém ficou ferido. A polícia investiga o caso e pede informações que possam ajudar a encontrar os criminosos. “Nem um garotinho nem ninguém deveria ter que passar por algo assim. Por isso temos que tirar das ruas os responsáveis por esse crime”, disse a chefe da polícia, Christine Karsten.

