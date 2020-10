Porto Alegre Motoristas devem ter atenção para mudanças no entorno da Trincheira da Cristóvão, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Principais mudanças serão no sentido de circulação das ruas que cruzam a perimetral e retirada de semáforos. Foto: EPTC/PMPA Principais mudanças serão no sentido de circulação das ruas que cruzam a perimetral e retirada de semáforos. (Foto: EPTC/PMPA) Foto: EPTC/PMPA

Com a liberação do fluxo de veículos na trincheira da avenida Cristóvão Colombo e a desmobilização do desvio de trânsito, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa as alterações que serão realizadas na região a partir desta sexta-feira (16) às 9h. As principais mudanças serão no sentido de circulação das ruas que cruzam a Perimetral e retirada de semáforos. O aplicativo Waze será atualizado com as informações oficiais da EPTC.

Confira as mudanças:

– A rua Gen. Couto de Magalhães terá sentido duplo de circulação entre a rua Honório Silveira Dias e a rua Felicíssimo de Azevedo;

– A rua Honório Silveira Dias terá sentido único com trechos convergentes. No lado Norte, a circulação será da rua Gen. Couto de Magalhães para a avenida Cristóvão Colombo e, no lado Sul, da rua Marquês do Pombal para a av. Cristóvão Colombo;

– A rua Felicíssimo de Azevedo terá sua circulação invertida com sentido único da avenida Plínio Brasil Milano até a rua Gen. Couto de Magalhães;

– A rua Marcelo Gama terá sua circulação invertida com sentido único da avenida Cristóvão Colombo para a avenida Plínio Brasil Milano;

– A rua Marquês do Pombal terá sentido duplo de circulação entre a rua Felicíssimo de Azevedo e a rua Luzitana;

– A rua Luzitana terá sentido duplo de circulação entre a avenida Cristóvão Colombo e a rua Marquês do Pombal;

– A rua Portugal terá o sentido duplo de circulação entre a avenida Cristóvão Colombo e rua Gen. Couto de Magalhães.

Semáforos que serão retirados:

– Rua Marquês do Pombal com a avenida Dom Pedro II. Não será mais possível cruzar a 3ª Perimetral pela rua Marquês do Pombal;

– Rua Marquês do Pombal com a rua Felicíssimo de Azevedo;

– Rua Marcelo Gama com a avenida Cristóvão Colombo.

Semáforo com alterações:

– Não será mais possível cruzar a avenida Dom Pedro II pela rua Couto de Magalhães. O semáforo nesse ponto será apenas para as linhas de ônibus que transitam pela rua Gen. Couto de Magalhães, no sentido bairro-Centro, acessarem o corredor de ônibus da 3ª Perimetral.

