Brasil Mais de 5 mil máscaras cirúrgicas são furtadas de hospital em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Furto ocorreu em meio à pandemia de coronavírus Foto: Divulgação Furto ocorreu em meio à pandemia de coronavírus. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mais de 5 mil máscaras cirúrgicas foram furtadas do Hospital Regional de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), em meio à pandemia de coronavírus.

O crime teria ocorrido na semana passada. Imagens do circuito de segurança mostram uma mulher, que seria a possível autora do furto, deixando o local carregando uma bolsa. As gravações foram entregues à polícia, que investiga o caso.

Antes do anúncio do furto, uma enfermeira do hospital fez vídeos denunciando a falta de máscaras para os funcionários durante a pandemia de coronavírus.

Segundo a unidade de saúde, a distribuição de equipamentos de segurança para os funcionários segue normalmente apesar do furto.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil

Deixe seu comentário