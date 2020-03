Bem-Estar China testa vacina contra o novo coronavírus em 108 voluntários

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

A China começou os testes clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus em 108 voluntários, enquanto vários países estão em uma corrida contra o tempo para encontrar uma maneira de combater o causador da Covid-19, informou a imprensa local.

Os voluntários, divididos em três grupos, receberam as primeiras injeções na sexta-feira (20). Com idades entre 18 e 60 anos, todos são da cidade de Wuhan, onde a doença foi identificada em dezembro, antes da propagação para o resto do planeta. Eles serão acompanhados durante seis meses.

As autoridades do setor de saúde da China autorizaram os testes em humanos na terça-feira (17), dia em que os Estados Unidos anunciaram o primeiro teste de uma vacina contra a Covid-19 em Seattle em 45 adultos.

