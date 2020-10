Rio Grande do Sul Mais de 50% das crianças no Rio Grande do Sul ainda não foram vacinadas contra a poliomielite

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Campanha termina no dia 30 de outubro Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Campanha termina no dia 30 de outubro. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Desde o início da Campanha Nacional de Vacinação, no dia 5 de outubro até segunda-feira (26), apenas 35% das crianças (4 milhões) foram vacinadas contra a poliomielite.

A campanha irá até o próximo dia 30 e 7,3 milhões de crianças ainda precisam ser levadas pelos pais ou responsáveis até os postos de saúde para vacinar. O público-alvo estimado é de 11,2 milhões das crianças de 1 a menores de 5 anos.

No Rio Grande do Sul, a cobertura vacinal é de 48,2%, de um público-alvo estimado de 529.125 crianças gaúchas.

O Estado que mais vacinou as crianças até agora foi o Amapá (62,59%), seguido do Estado da Paraíba (50,11%). Rondônia foi o estado que menos vacinou, tendo atendido apenas 11,76% do público-alvo. A recomendação aos estados que não atingirem a meta é continuar com a vacinação de rotina, oferecida durante todo o ano nos mais de 40 mil postos de saúde distribuídos pelo País.

A campanha nacional ocorre junto com a campanha de multivacinação, que visa atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Nesta última são ofertadas todas as vacinas do calendário nacional de vacinação.

A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode levar a paralisias musculares, em geral nos membros inferiores, ou até mesmo à morte. A vacinação é a única forma de prevenção.

