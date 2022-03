Rio Grande do Sul Mais de 50 mil clientes seguem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Clientes no RS ficaram sem luz depois de forte temporal. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Clientes no RS ficaram sem luz depois de forte temporal. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Devido aos fortes temporais que atingiram o Estado desde domingo, cerca de 54 mil clientes ainda estão sem fornecimento de energia elétrica na manhã desta terça-feira (1º) no RS.

O total de afetados chegou a 106 mil nesta segunda (28). A situação mais crítica nesta terça acontece em regiões da área de concessão da RGE. A empresa registra 32 mil pontos sem luz e o Vale do Sinos e Santa Maria são as regiões mais afetadas.

Já com relação a área de concessão da CEEE Equatorial, 22 mil clientes seguem com fornecimento interrompido, principalmente nas cidades de Porto Alegre, Guaíba, Encruzilhada do Sul e Alvorada.

Em Viamão, na Região Metropolitana, houve um curto-circuito no domingo em subestação após a unidade ser atingida por um raio. A ocorrência interrompeu o fornecimento de energia para 54,5 mil clientes. O fornecimento já está normalizado.

Para informar sobre falta de energia na área da RGE, é possível enviar uma mensagem de texto para o número 27350 com o “seu código” (número que consta na conta de energia elétrica). Também é possível fazer contato com a RGE pelo site, aplicativo CPFL Energia, telefone 0800-970-0900 e WhatsApp (51) 99955-0002.

Já os consumidores da CEEE Equatorial podem enviar uma mensagem de texto para o número 27307 com a palavra “luz” e com o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura de energia). Também é possível entrar no site ou ligar para o telefone 0800-721-2333.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul