Porto Alegre Em Porto Alegre, Brigada Militar dispersa aglomeração com cerca de 300 pessoas na Cidade Baixa

Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vizinhos reclamaram do barulho. Há relatos de uso de bombas de efeito moral. Foto: Reprodução Vizinhos reclamaram do barulho. Há relatos de uso de bombas de efeito moral. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Brigada Militar de Porto Alegre dispersou, por volta das 2h30 desta terça-feira (1º), uma aglomeração no bairro Cidade Baixa. Conforme o 9º Batalhão da Polícia Militar, cerca de 300 pessoas estavam no local, e moradores reclamaram devido ao som alto.

O incidente ocorreu na esquina das ruas da República e da General Lima e Silva. No local, as pessoas faziam festa, com som alto segundo reclamações dos moradores, apesar de ter sido cancelado o Carnaval de Rua na região pela prefeitura. Viaturas da BM chegaram no local com sirenes ligadas.

Policiais militares já acompanhavam o movimento há pelo menos uma hora quando iniciaram a dispersão, com apoio da cavalaria e uso de bombas de efeito moral, segundo relatos.

Em Porto Alegre, não há programação oficial de carnaval de rua neste ano, em razão da pandemia do coronavírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre