Agro Mais de 500 famílias são beneficiadas pelo programa Segunda Água no Sul do RS

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O programa é resultado de um convênio firmado entre o Ministério da Cidadania e o governo gaúcho Foto: Divulgação O programa é resultado de um convênio firmado entre o Ministério da Cidadania e o governo gaúcho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma equipe da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS realizou, na semana passada, a vistoria de propriedades de agricultores familiares beneficiados com a construção de açudes e instalação de kits de irrigação pelo programa Segunda Água em municípios do Sul do Estado.

Somente nessa região, são beneficiadas 515 famílias de agricultores com açudes para piscicultura e açudes com sistema de irrigação. Em Canguçu, o programa auxilia 126 famílias, sendo 43 com a construção de açudes para piscicultura e 83 com a construção de açudes e instalação de kit irrigação por gotejamento. No município, todos os açudes já foram construídos e, no momento, estão sendo instalados nas propriedades os kits de irrigação por gotejamento para uma área de até 1.000 m².

Algumas famílias usam a irrigação para melhorar a horta para consumo próprio e muitas aumentam consideravelmente a área e a produção, principalmente de hortaliças, com o objetivo de comercialização e aumento da renda.

Em São Lourenço do Sul, a construção de 38 açudes foi concluída em agosto, e os kits de irrigação começam a ser instalados em 33 propriedades a partir desta semana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro