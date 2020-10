Porto Alegre Sala do Empreendedor retoma atendimentos presenciais por agendamento em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











No local, os empreendedores podem acessar todos os serviços necessários para abrir um negócio Foto: Anselmo Cunha/PMPA No local, os empreendedores podem acessar todos os serviços necessários para abrir um negócio. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Sala do Empreendedor, em Porto Alegre, retoma nesta quinta-feira (08) os atendimentos presenciais mediante agendamento prévio pelo site. Os serviços para esclarecimentos de dúvidas e processos relacionados à abertura de empresas serão prestados presencialmente nas terças e quintas-feiras, com horários disponíveis das 10h às 15h30min.

O órgão, integrado com a Junta Comercial do Rio Grande do Sul, funciona na avenida Júlio de Castilhos, 120. No local, os empreendedores podem acessar todos os serviços necessários para abrir um negócio, tais como obter CNPJ, alvarás e análises de viabilidade econômica. O novo espaço, inaugurado em agosto, foi projetado pelo Sebrae RS, que também é responsável pela capacitação técnica dos profissionais que atendem os empreendedores.

Em breve, segundo a prefeitura, outros serviços estarão disponíveis presencialmente, como emissão de alvará de saúde, inscrição municipal e informações sobre emissão de notas fiscais, assim como os de capacitação e apoio ao empreendedorismo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3289-4545, das 10h às 16h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre