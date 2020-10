Indicado para uma vaga no Supremo, o desembargador Kassio Marques será sabatinado no Senado no dia 21

Marques é desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília. (Foto: Divulgação)

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado marcou para o dia 21 de outubro a sabatina do desembargador Kassio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal). A votação no plenário está prevista para ocorrer no mesmo dia.