Mais de 59 milhões de brasileiros estão com a dose de reforço contra a covid em atraso, alerta Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

O índice equivale a uma cobertura vacinal de 39% da população acima de 18 anos, único público apto a receber a dose de reforço. Foto: Cristine Rochol/PMPA O índice equivale a uma cobertura vacinal de 39% da população acima de 18 anos, único público apto a receber a dose de reforço. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Mais de 59 milhões de brasileiros aptos a receber a dose de reforço contra a covid-19 ainda não retornaram aos postos de saúde para receber o imunizante. Os dados são de um levantamento divulgado, nesta sexta-feira (18), pelo Ministério da Saúde.

Entre os Estados com as maiores lacunas na imunização de reforço estão São Paulo, com 15,7 milhões de atrasados; Minas Gerais com 5,3 milhões; Rio de Janeiro, com 4,9 milhões; Paraná, com 3 milhões e Bahia, com 3,6 milhões.

De acordo com o ministério, 62,3 milhões de brasileiros tomaram a dose de reforço em todo o País até o momento. O índice equivale a uma cobertura vacinal de 39% da população acima de 18 anos, único público apto a receber a dose de reforço.

O Brasil apresenta tendência de queda nos indicadores da pandemia, sendo de 32% na média móvel de casos e de 29% na média móvel de mortes, em comparação com os últimos 14 dias. Atualmente, 91% da população acima de 12 anos tomou a primeira dose da vacina, 84,4% desse mesmo público já completou o esquema vacinal.

Flexibilização

Ao menos 16 Estados e o Distrito Federal já tornaram o uso de máscara facultativo. De acordo com o levantamento, oito Estados e o Distrito Federal flexibilizaram o uso da proteção facial em lugares abertos e fechados: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia, Alagoas, Maranhão, São Paulo e o Distrito Federal.

Outros oito Estados desobrigaram o uso apenas em lugares abertos: Mato Grosso do Sul, Goiás, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Acre, Paraná e Rio Grande do Sul.

Sergipe aguarda votação sobre o assunto em assembleia e a Bahia informou que pode desobrigar o uso em abril. Com as atualizações, o uso de máscaras em qualquer ambiente segue obrigatório em: Sergipe, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima, Tocantins, Amapá e Pará.

