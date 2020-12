Geral Mais de 6 milhões de estudantes não tiveram acesso a atividades escolares em outubro, de acordo com o IBGE

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

O número é menor que o registrado em setembro (6,7 milhões). (Foto: Agência Brasil)

Dos 46,4 milhões de estudantes que estavam matriculados em escolas e universidades em outubro, 6,1 milhões (13,2%) não tiveram atividade escolar, segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Covid-19 divulgada nesta terça-feira (1°) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O número é menor que o registrado em setembro (6,7 milhões). A maioria, 39,3 milhões (84,7%), teve alguma tarefa escolar. Já o restante estava de férias (2,1%).

Do total de estudantes com atividade escolar, apenas 25,2 milhões (64,2%) tiveram tarefas para realizar durante cinco dias da semana. Outros 892 mil estudantes (2,3%) só tiveram atividades uma vez por semana.

No Norte, 29,3% das crianças, adolescentes e jovens que frequentavam escola estavam sem acesso às atividades escolares para realizar. No Sul, Centro-Oeste e Sudeste estes percentuais eram bem menores, 5,1%, 7,4% e 9,2%, respectivamente

Considerando o nível de ensino fundamental, 11,8% das pessoas não tiveram atividades escolares; no ensino médio 16,7%; e no ensino superior, 13,9%. As diferenças regionais foram grandes. Na Região Norte 27,9% das crianças do ensino fundamental e 33,8% dos adolescentes do ensino médio não tiveram atividades enquanto no ensino superior o percentual foi de 28,8%. Por outro lado, na Região Sul esses percentuais foram de 3,5%, 5,1% e 9,5%, respectivamente. As Regiões Centro-Oeste e Sudeste tiveram percentuais mais próximos aos da Região Sul e, a Região Nordeste obteve proporções mais altas em relação a essas, porém, menores em relação ao Norte.

As pessoas pertencentes às classes mais baixas de rendimento domiciliar per capita em salários mínimos tiveram percentuais maiores de crianças e adolescentes sem atividades. Entre as pessoas que viviam em domicílios com rendimento per capita de até meio salário mínimo, 17,9% não tiveram atividades escolares, entre os domicílios com rendimento domiciliar per capita de 4 ou mais salários mínimos, o percentual foi de 5,8%.

Isolamento domiciliar

Ainda segundo a pesquisa, entre os 211,5 milhões de residentes, 9,7 milhões (4,6%) não fizeram nenhuma medida de restrição em outubro, 93,8 milhões (44,3%) reduziram o contato mas continuaram saindo de casa, 80,7 milhões (38,2%) ficaram em casa e só saíram por necessidade básica e 26,3 milhões (12,4%) ficaram rigorosamente isolados.

Em relação a setembro, houve aumento de 1,6 p.p. nas pessoas que não fizeram restrição e 4,6 p.p. nas pessoas que reduziram o contato, mas continuaram saindo de casa. Em contrapartida, houve redução de 2,2 p.p. dos que ficaram em casa e só saíram por necessidade básica e de 3,9 p.p. dos que ficaram rigorosamente isolados.

A região Norte (8,1%) apresentou o maior percentual de pessoas que não fizeram restrições, e o Nordeste, o maior percentual de pessoas que ficaram rigorosamente isoladas (14,7%).

As mulheres registraram percentuais maiores (13,5%) que os dos homens (11,3%) em medidas mais restritivas de isolamento. Em relação aos grupos de idade, a restrição ficou maior entre aqueles até 13 anos de idade (34,5%), ainda assim, houve redução de 9,9 p.p. das pessoas que ficaram rigorosamente isoladas nesse grupo etário em relação ao mês anterior. As informações são do IBGE.

