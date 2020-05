Porto Alegre Mais de 7 mil estabelecimentos são fiscalizados pela prefeitura de Porto Alegre

12 de Maio de 2020

Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre já fiscalizou mais de 7 mil estabelecimentos para conferir o cumprimento das normas relacionadas ao combate ao coronavírus. Ao todo, foram vistoriados 7.474 comércios, indústrias e serviços desde o dia 31 de março, durante a Operação Esforço Concentrado Covid-19.

Coordenada pelo Escritório de Fiscalização, a ação reúne agentes de oito órgãos municipais, que percorrem a Capital para garantir a efetividade dos decretos de combate ao coronavírus. Dos locais averiguados até o momento, 169 foram interditados.

“Avaliamos diariamente a situação epidemiológica com base em números e evidências científicas que nos levem a decisões mais acertadas. Com a compreensão dos porto-alegrenses, chegamos até aqui com o menor ritmo de avanço da pandemia. Não podemos perder o foco da importância do atendimento às regras porque, quanto maior a conscientização, mais cedo poderemos retomar mais setores da economia”, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Parte das apurações feitas pelas equipes tem origem no atendimento Fale Conosco – 156, que desde 16 de março recebeu mais de 2,6 mil denúncias.

