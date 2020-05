Rio Grande do Sul Governo gaúcho entrega mais de 11 mil cestas básicas a populações vulneráveis

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Alimentos são enviados para indígenas, quilombolas, comunidades LGBT e povos de terreiro Foto: Mauricio Tonetto/Ascom/SJCDH Alimentos são enviados para indígenas, quilombolas, comunidades LGBT e povos de terreiro. (Foto: Mauricio Tonetto/Ascom/SJCDH) Foto: Mauricio Tonetto/Ascom/SJCDH

O governo do Rio Grande do Sul entregará mais de 11 mil cestas básicas para indígenas, quilombolas, comunidades LGBT e povos de terreiro (pessoas, em sua maioria de origem afro-brasileira, ligadas às comunidades religiosas de matrizes africanas) do Estado.

O valor do investimento é de R$ 1,315 milhão, fruto de recursos próprios da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e também de destinação do Fundo de Defesa do Consumidor.

“Além de termos distribuído kits de alimentos para nossos alunos da rede estadual, queremos ajudar as populações que mais sofrem com a pandemia da Covid-19”, afirmou o governador Eduardo Leite ao anunciar a medida durante transmissão ao vivo pela internet nesta terça-feira (12).

O início do transporte dos materiais ocorreu nesta terça, em parceria com Exército, Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), Fundação Nacional do Índio (Funai), Emater/RS e Defesa Civil. A primeira carga, de 2.160 cestas básicas, foi carregada no Atacadão RS, em Gravataí, destinada para a comunidade indígena da região de Tenente Portela e de Osório. Ao todo, mais de 280 toneladas de alimentos serão levadas para as quatro populações, em todas as regiões do Estado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul