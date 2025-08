Rio Grande do Sul Mais de 700 mil alunos da rede estadual gaúcha voltam às aulas nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2025

Ano letivo também recomeça na rede particular e na municipal de Porto Alegre. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Os mais de 700 mil alunos da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul voltam às aulas nesta segunda-feira (4), após dez dias de férias de inverno. De acordo com números da Secretaria da Educação (Seduc), são 2.342 escolas nos 497 municípios gaúchos, nos níveis de ensino básico, fundamental e médio.

Para marcar o início do semestre na rede, uma cerimônia especial será realizada às 9h no Colégio Presidente Castelo Branco, no Centro de Lajeado (Vale do Taquari). O governador Eduardo Leite e as titulares da Seduc, Raquel Matte, e das Obras Públicos, Izabel Matte, têm presença confirmada.

Trata-se da maior escola pública estadual da região, ao atender mais de 800 matriculados. Conhecida pelo apelido de “Castelinho”, a instituição foi severamente atingida pelas enchentes de setembro de 2023 e maio de 2024, exigindo sua transferência temporária para salas da Universidade do Vale do Taquari (Univates).

Enquanto isso, a sede devastada passou por uma reforma geral, dividida em três fases e mediante investimento de R$ 2,6 milhões. A conclusão da primeira etapa permitiu sua reabertura.

Já o encerramento do ano letivo na rede estadual está marcado para 20 de dezembro. O cronograma inclui o prosseguimento da série de avaliações formativas aplicadas a alunos e profissionais para obtenção de diagnóstico do setor: análise da rede (5 a 16 de agosto), fluência em leitura (2 de agosto a 6 de setembro, depois 1° a 14 de novembro) e rendimento escolar (20 de novembro a 3 de dezembro.

As aulas também estão de volta na maioria dos colégios particulares da Capital, Interior e Litoral. O recesso começou na segunda-feira passada (28), mas em algumas instituições a pausa durou duas semanas, de acordo com informações do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe-RS).

Capital

Em Porto Alegre, mais de 69 mil estudantes de 100 colégios da rede municipal e 221 instituições de ensino parceiras também retomam o segundo semestre letivo. O prefeito Sebastião Melo e o titular da Secretaria de Educação da Capital, Leonardo Pascoal. acompanharão o retorno das atividades, às 8h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Mariano Beck, no bairro Bom Jesus (Zona Leste).

Pascoal estará presente, ainda, no retorno de alunos que estudam à tarde. O local escolhido é a Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha (a maior da rede0, no bairro Sarandi (Zona Norte).

(Marcello Campos)

