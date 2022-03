Rio Grande do Sul Mais de 700 mil gaúchos estão em atraso na imunização completa contra covid

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Quase 3 milhões ainda não buscaram o reforço, mesmo aptos ao procedimento. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Apesar do avanço geral na cobertura vacinal, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) estima que 706.257 gaúchos já poderiam ter completado o esquema básico de imunização contra covid mas ainda não se submeteram ao procedimento. E cerca de 2,98 milhões permanecem em atraso no recebimento do reforço vacinal.

A boa notícia é que 8,51 milhões de cidadãos residentes nas 497 cidades do Rio Grande do Sul já receberam as duas doses dos fármacos de dupla etapa (Coronavac, Oxford e Pfizer) ou a aplicação única (Janssen, que soma 309.377 aplicações até o momento). Esse contingente equivale a 77,3% do público geral de 11,4 milhões de habitantes do Estado.

Levando-se em conta apenas os adultos (18 anos ou mais), são 7,8 milhões ou 91,4% desse segmento etário. Dentre o público adolescente (12 a 17 anos), o esquema completo já abrange 600.958 indivíduos (64,1% desse segmento).

Já entre as crianças a partir dos 5 aos 11 anos (faixa contemplada pela campanha para a gurizada) são 102.833 bracinhos com a primeira dose da injeção pediátrica, ou 10,7% – esse segmento foi o último a ser incluído na campanha, desde 22 de fevereiro.

Por fim, a primeira dose de reforço já chegou aos braços de mais de 4,41 milhões de gaúchos (38,6% dos cidadãos aptos ao procedimento), ao passo que o segundo reforço (destinado a imunossuprimidos e também aos idosos a partir dos 80 anos) foi recebida até agora por 158.433 pessoas nas 497 cidades gaúchas.

De modo geral, já foram aplicados quase 23 milhões de doses de fármacos contra covid desde o início da campanha de vacinação, no dia 19 de janeiro de 2021. Essas ampolas representam 92% do total recebido pelo Estado ao longo desse período (mais de 25,6 milhões), já que a logística prevê a reserva de lotes para evitar desabastecimento de estoques destinados à segunda injeção ou reforço imunizatório.

Esses e outros dados podem ser conferidos no site oficial vacina.saude.rs.gov.br. O conteúdo é de alta confiabilidade e exatidão, sendo atualizado diariamente

Situação

O Rio Grande do Sul acumula quase 2,27 milhões de casos confirmados de coronavírus desde o começo da pandemia, em março de 2021. Desse total, ao menos 122.327 motivaram internação por síndrome respiratória aguda e 38.988 tiveram como desfecho a morte do paciente, em uma estatística que tem nos seus extremos etários um recém-nascido e duas anciãs de 112 anos.

Ao menos 2,22 milhões de gaúchos infectados (98%) já se recuperaram – vale lembrar que parte desse grupo populacional foi infectada mais de uma vez desde o começo da pandemia.

Outros 11.241 indivíduos (1%) são considerados casos ativos, ou seja, foram infectados em até 14 dias atrás, o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até os pacientes graves em hospitais). A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos, por sua vez, está em 61,3%.

(Marcello Campos)

