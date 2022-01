Rio Grande do Sul Mais de 72% da população gaúcha já recebeu duas doses de vacina contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O reforço foi administrado em 2.477.354 pessoas (21,7% da população). (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid, doença causada pelo coronavírus, mais de 72% (72,5%) da população residente no Rio Grande do Sul está com esquema vacinal completo (duas doses de imunizante ou dose única da Janssen). A parcela que recebeu apenas a primeira aplicação representa 81,1% (8.964.044 indivíduos). O reforço foi administrado em 2.477.354 pessoas (21,7%). O total de doses aplicadas é de 19.813.538.

Nesta semana, foi iniciada a vacinação de crianças com idades entre 6 e 11 anos. Até a última terça (24), mais de 22 mil crianças já receberam uma dose da vacina contra a covid no Estado.

A maioria tem alguma comorbidade ou faz parte da turma dos mais velhos da faixa etária que pode se vacinar.

Coronavac

Os municípios gaúchos vão usar as doses de Coronavac estocadas na vacinação de crianças de 6 a 11 anos. Reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) acertou que 50% dos imunizantes serão aplicados na primeira dose, podendo eventualmente ser usados também em caso de necessidade nos adolescentes de 12 a 17 anos, e os outros 50% na dose 2, após o intervalo de 28 dias.

A vacina Coronavac, assim como a dosagem (0,5ml) usada na imunização, é a mesma para adultos e crianças, o que possibilitou a utilização dos estoques nos municípios, que, segundo levantamento da Secretaria da Saúde, atingem 308 mil doses.

Na reunião da CIB, foi acertado também que 43,8 mil doses concentradas em cinco municípios retornarão à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos para redistribuição. No total, atualmente o Estado e os municípios contam com 400 mil doses em estoque, que garantem a vacinação de 195 mil crianças contra a covid.

Porto Alegre

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre (SMS) mantém, nesta quinta (27), novamente o público apto a receber a Coronavac/Butantan e também a dose pediátrica da Pfizer. Podem receber a dose todas as crianças a partir de 7 anos.

A aplicação do imunizante pediátrico da Pfizer estará disponível em sete unidades de saúde, das 8h às 17h:

— Chácara da Fumaça

— Clínica da Família IAPI

— Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes

— Moab Caldas

— Nova Brasília

— Santa Marta

— Santo Alfredo.

Já a aplicação da Coronavac/Butantan em crianças será oferecida em oito unidades de saúde, no mesmo horário:

— Lomba do Pinheiro

— São José

— Santa Rosa

— Fradique Vizeu

— Primeiro de Maio

— Vila Cruzeiro

— Guarujá

— Ponta Grossa.

A vacinação para a população acima de 12 anos irá ocorrer em 40 locais: Shopping João Pessoa e 39 unidades de saúde – cinco delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Diretor Pestana, Ramos, São Carlos e Tristeza).

A aplicação da dose de reforço estará disponível para vacinados com a primeira dose de Janssen até 27 de novembro (dois meses) e para vacinados com a segunda dose dos demais imunizantes até 27 de setembro (quatro meses). Já a quarta dose estará disponível para imunossuprimidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose até 27 de setembro (quatro meses).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul