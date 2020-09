Bem-Estar Mais de 80% dos brasileiros infectados pela Covid-19 já estão recuperados da doença

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Segundo o Ministério da Saúde, o País está vencendo a doença Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado Segundo o Ministério da Saúde, o País está vencendo a doença. (Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado

Mais de 80% dos brasileiros infectados pela Covid-19 já estão recuperados da doença, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Atualmente, o Brasil é o primeiro país do mundo em número de pacientes recuperados do novo coronavírus, seguido pela Índia, Estados Unidos e Rússia.

Segundo o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, esse percentual mostra que o Brasil está vencendo a doença. “O atendimento médico precoce está salvando vidas, aumentando as chances de recuperação e diminuindo a ocorrência de casos graves e, consequentemente, o número de internações e de óbitos pela doença”, disse.

Pazuello destacou também o trabalho dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente e a importância do grande alcance do SUS (Sistema Único de Saúde). “O Brasil atingiu mais de 80% de pessoas recuperadas graças à capilaridade do Sistema Único de Saúde e do trabalho de todos os profissionais que salvam vidas diariamente”, afirmou.

Para manter o alto índice de recuperados, o ministro reforçou a importância do atendimento precoce e orientou que as pessoas procurem assistência médica imediatamente caso tenham febre a partir de 37,8º, dor de cabeça, cansaço ou perda de olfato e paladar.

“A procura pelas unidades de saúde deve ocorrer assim que surgirem os primeiros sintomas, mesmo que sejam leves”, lembrou Pazuello.

O Brasil registra mais de 4 milhões de casos confirmados de Covid-19 e cerca de 124 mil mortes por coronavírus.

