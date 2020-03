Porto Alegre Mais de 80 mil foliões brincam no último dia do Carnaval de Rua de Porto Alegre

9 de março de 2020

Último dia de folia ocorreu na orla do Guaíba

O Carnaval de Rua de Porto Alegre encerrou a programação de desfiles no domingo (08) com recorde de público. Mais de 80 mil pessoas passaram pelo Circuito Orla no último dia de folia. O público total dos oito dias de Carnaval de Rua oficial atingiu 445 mil pessoas.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, comemora o sucesso do evento. “Missão cumprida. Mostramos o quanto Porto Alegre gosta de carnaval. O evento irá crescer ainda mais e se tornar uma marca cultural da cidade”, diz.

A primeira atração desse domingo foi o bloco Ai Que Saudade do Meu Ex, seguido pelo Bloco dos Anjos, dedicado às crianças. Os Dinobico’s assumiram o comanda da festa na sequência. Formado inicialmente por ritmistas da Imperadores do Samba, o grupo tem a proposta de recuperar o legado deixado pela escolas de samba da Capital.

O bloco Filhos do Cumpadi Wasghington foi a penúltima atração. Formado por músicos que se conheceram por meio das bandas de pagode Constelação e Se Ativa, está em atividade desde 2014. Os integrantes levaram ao público sucessos de grupos como É o Tchan, Molejo e Raça Negra. Na despedida do Carnaval de Rua, o bloco Ziriguidum levou um repertório com muito samba, funk e axé.

