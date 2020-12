Mais de 91 mil beneficiários do auxílio emergencial ou do Bolsa Família fizeram doações para campanhas eleitorais

Um relatório do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontou que 91,5 mil beneficiários do auxílio emergencial ou do Bolsa Família doaram dinheiro para campanhas nas eleições municipais deste ano. Os valores chegam a R$ 77,5 milhões.

O levantamento foi concluído nesta semana pelo Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral do tribunal. Os dados fazem parte do cruzamento de um banco de dados que também reúne informações de seis órgãos federais, entre eles Receita Federal, Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e Ministério Público Eleitoral.