Porto Alegre Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprova pacote contra a corrupção

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Aprovação do projeto, de autoria do vereador Ramiro Rosário (PSDB), ocorreu em sessão ordinária remota

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou, em sessão ordinária remota realizada na segunda-feira (21), o projeto que dispõe sobre a gestão e a fiscalização dos contratos administrativos no âmbito da administração pública municipal.

São 98 artigos que, conforme o autor da proposta, vereador Ramiro Rosário (PSDB), trazem o que há de mais moderno nas experiências administrativas de combate à corrupção no Brasil.

Aprovado com as emendas 1, 2 e 3, do vereador Adeli Sell (PT), o texto trata também da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a prefeitura.

